Американцы назвали помощь Украине схемой отмывания денег Читатели Breitbart News в Twitter назвали помощь Украине схемой отмывания денег

Американские пользователи Twitter уличили президента США Джо Байдена в использовании помощи Украине для схем отмывания денег. Так они отреагировали на новость издания Breitbart News о том, что Белый дом намерен выделить Киеву еще $13 млрд.

Мне интересно, сколько из этих денег поступает на частный банковский счет Байдена на Каймановых островах, — написал пользователь Veritasvincit.

Американцы призвали Байдена отказаться от помощи Киеву. Так, юзер с ником kimsuejim написал о слухах о том, что из-за всех вооружений, которые отправили за границу, «у собственных Вооруженных сил не хватает боеприпасов».

Кроме того, жители США напомнили, что в то время, как Украине выделили уже несколько десятком млрд долларов, Тайваню дали «только один миллиард», хотя он «противостоит Китаю». Пользователь HeyYouOvaDer написал, что для Вашингтона «Китай представляет собой большую угрозу, чем Россия за последние 30 с лишним лет».

Накануне бригадный генерал ВС США Марк Киммитт заявил, что снижение поставок передовых систем вооружения может грозить ВСУ катастрофическими последствиями. По его мнению, появление в одном из последних пакетов помощи Киеву 105-миллиметровых гаубиц и артиллерийских снарядов меньшего калибра свидетельствует о проблемах с запасами передового оружия у НАТО.