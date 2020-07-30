Стали известны параметры нового сверхзвукового авиалайнера США

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Компания Aerion Supersonic (США) заявила о намерении начать серийное производство перспективного сверхзвукового самолета AS2 в 2023 году. На первых этапах объём выпуска лайнеров будет скромным, однако позже его доведут до 36 самолётов в год. Разработку передней части фюзеляжа поручили предприятиям Spirit Aerosystems.

Aerion Supersonic занимается проектом AS2 с 2014 года. По предварительным данным, длина его длина составит 51,8 метра, высота — 6,7 метра, а размах крыла — 18,6 метра.Максимальная взлётная масса составит 54,8 тонны. AS2 оснастят тремя двигателями. Тягу каждого, по оценке специалистов, доведут минимум до 69 килоньютонов, пишет портал Flightglobal.

Самолет будет рассчитан на перевозку до 12 пассажиров. AS2 будет выполнять полеты над водой на крейсерской скорости в 1,4 — 1,6 Маха, замедляясь до 1,2 над сушей. Несколько меньшая скорость полета над сушей вкупе с особой аэродинамической конструкцией планера позволит, как рассчитывают разработчики, почти полностью избегать формирования ударных волн.

Дальность полета самолета на скорости в 1,4 числа Маха составит 7,8 тысячи километров и 10 тысяч километров на скорости в 0,95 числа Маха. В настоящее время международные правила запрещают полеты сверхзвуковых самолетов над населенными участками суши.

Ранее NEWS.ru сообщал, что швейцарская компания Dufour Aerospace, построившая прототип аэротакси с поворотным крылом aEro 2, успешно провела лётные испытания новой разработки. Так, первый этап включал 550 полётов.