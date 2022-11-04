Фото президента США Джо Байдена, сделанное во время его недавнего выступления во Флориде, напугало американцев и вызвало у них беспокойство за судьбу страны. На снимке видна рука американского лидера, на тыльной стороне ладони хорошо заметны небольшие повреждения, напоминающие следы от медицинских игл. В Twitter издания The Hill американцы поделились своими комментариями на эту тему.

Посмотрите на его руку. Он постоянно под капельницей?задался вопросом один из читателей.

Если фото указывает на то, что Байден принимает какой-то препарат или проходит лечение, то американская общественность должна знать это, а Белый дом молчит, — отметил второй.

Другие читатели согласились с ними, отметив, что информации по этому поводу нет не только от администрации президента, но и в СМИ.

Становится страшно за страну, когда мы точно не знаем его (Байдена. — NEWS.ru) умственное и физическое состояние, — написал еще один комментатор.

Байдену в 2022 году исполняется 80 лет, он является самым пожилым президентом в истории США. Хозяин Белого дома неоднократно попадал в курьезные ситуации, что может быть связано с его возрастом. Так, после своего выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк, Байден не смог найти свое место. Он некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти, и не мог самостоятельно покинуть сцену, пока его не проводили до места.