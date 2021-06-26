Американцы испугались, что Россия нащупала слабое место НАТО

Самым незащищённым флангом НАТО является южный, а Россия разместила на сирийской базе Хмеймим истребители МиГ-31К как раз в уязвимой зоне. Об этом этом сообщил американский военный портал Military Watch.

Авторы статьи напомнили , что российские самолёты обладают очень большой дальностью поражения и высокой выносливостью, что делает их идеальными для атаки на страны НАТО.

Кроме того, истребители несут гиперзвуковые ракеты «Кинжал», у которых по точности попадания вообще нет аналогов и конкурентов за рубежом.

Их скорость в сочетании с высокой маневренностью делает их перехват практически невыполнимым, — говорится в материале.

МиГ-31К на базе Хмеймим дали российским военным возможность наносить удары по южному флангу Альянса, уверены журналисты.

Минобороны впервые перебросило в Сирию МиГ-31К. Боевые самолёты в Средиземном море выполнят «учебные задачи». Командир одного из экипажей ранее рассказал, что «новая полоса встретила комфортно, посадка прошла мягко».

26 июня российские корабли провели учения в Средиземном море. Ракетные стрельбы ВМФ прошли в нескольких десятках километров от авианосной ударной группировки Великобритании. Британскую группу возглавляет авианосец Queen Elizabeth.