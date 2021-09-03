Американцы готовы проголосовать за Трампа на новых выборах

На фоне ситуации в Афганистане бывший президент США республиканец Дональд Трамп мог бы одержать победу над нынешним главой Белого дома демократом Джо Байденом, если бы были проведены новые выборы. Такие результаты показал опрос, проведённый колледжем Эмерсон — частным университетом в Бостоне, штат Массачусетс. Итоги опроса публикует ТАСС.

Так, если бы выборы проводились в ближайшее время, Трамп опередил бы Байдена на один процентный пункт. За бывшего главу американской администрации готовы отдать свои голоса 47% избирателей, за действующего — 46%.

При этом среди сторонников Демократической партии за Байдена сейчас готовы голосовать 60%, ещё 39% предпочли бы увидеть в качестве кандидатуры на пост президента от партии другого человека

За Трампа выступают 67% республиканцев.

Отвечая на вопрос о выводе войск их Афганистана, 68% граждан ответили, что США проиграли эту войну.

Ранее племянница Трампа рассказала об отношении своего дяди к Путину.