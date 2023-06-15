Американцу приснилось ограбление, и он выстрелил в себя В США арестовали мужчину, который выстрелил себе в ногу во сне

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американец из Иллинойса выстрелил себе в ногу, когда ему приснилось, что грабитель врывается в дом, и теперь ему грозит уголовная статья, пишет The New York Post со ссылкой на официальное сообщение полиции. Мужчина, находясь в ступоре от ночного кошмара, достал свой револьвер и выстрелил в того, кто, по его мнению, был злоумышленником. Но попал в себя и проснулся от громкого звука.

62-летний Марк М. Дикара был обнаружен полицейскими 10 апреля незадолго до 22:00 в своем доме на озере Баррингтон с огнестрельным ранением в ногу, — говорится в сообщении офиса шерифа.

Мужчина сам обратился за медицинской помощью. Пуля, выпущенная из огнестрельного оружия, прошла ему через ногу и попала в кровать, никого не ранив, кроме непосредственно пострадавшего. На момент стрельбы в доме не было краж со взломом.

Американцу предъявили обвинение в хранении огнестрельного оружия с аннулированным удостоверением личности владельца, которое требуется в Иллинойсе, а также в неосторожном использовании револьвера.

В январе в Краснодаре местного 61-летнего жителя доставили в реанимацию спустя два часа после того, как он случайно выстрелил себе в грудь, когда чистил ружье. Мужчина пояснил, что не хотел тревожить из-за этого дочь и врачей.