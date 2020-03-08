Жители США обеспокоены тем, что руководство страны не предоставляет достаточный объём информации о коронавирусе.
Об этом
Стараюсь не думать об этом, особенно потому, что езжу на автобусе и поезде дважды в день. Нам тут не по себе, — передаёт издание слова своего собеседника.
На данный момент в штате введён режим ЧС. Число заболевших в нём составляет уже 105 человек.
Ранее NEWS.ru писал о том, что разработчики Tinder добавили в приложение меры предосторожности из-за коронавируса. Они разместили памятку с призывом не приближаться к другим людям.
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