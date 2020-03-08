https://static.news.ru/photo/ac9596fe-615d-11ea-8b2f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Javier Rojas/Keystone Press Agency/Global Look Press

Жители США обеспокоены тем, что руководство страны не предоставляет достаточный объём информации о коронавирусе.

Об этом сообщает издание «Подъём», ссылаясь на слова работающих в Нью-Йорке выходцев из России. По их словам, американцы узнают о новых случаях заражения с опозданием и только из СМИ, пребывающие в Нью-Йорк люди проверяются несистемно, а заражённые выявляются только при обращении за помощью к медикам.

Стараюсь не думать об этом, особенно потому, что езжу на автобусе и поезде дважды в день. Нам тут не по себе, — передаёт издание слова своего собеседника.

На данный момент в штате введён режим ЧС. Число заболевших в нём составляет уже 105 человек.

Ранее NEWS.ru писал о том, что разработчики Tinder добавили в приложение меры предосторожности из-за коронавируса. Они разместили памятку с призывом не приближаться к другим людям.