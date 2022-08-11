Американцев разозлил приговор украинцу за смертельное ДТП

Фото: West Coast Surfer/moodboard/Global Look Press

Американских читателей Daily Mail разозлил приговор, вынесенный украинскому мигранту Владимиру Жуковскому за ДТП с семью погибшими. Они посетовали на тол, что в США больше нет правосудия и связали оправдание украинца с событиями на его родине.

ДТП, о котором идет речь, произошло в 2019 году в штате Нью-Гэмпшир. Жуковский, управляя грузовиком в состоянии наркотического опьянения, врезался в колонну байкеров. В результате семеро из них погибли.

Несмотря на имевшие в деле доказательства вины украинца, суд присяжных оправдал его. Губернатор штата Крис Сунуну назвал вердикт «абсолютной трагедией» и выразил поддержку семьям погибших в аварии и всем, кого возмутило такое решение.

Недовольные американцы оставили множество комментариев под публикацией, в которых предположили, что присяжные тоже были под действием наркотиков, а судья «сильно любит и поддерживает Украину».

Если бы он был русским, получил бы 20 лет тюрьмы. Но он украинец, а значит, «о Боже, мы плачем по Украине», вот его и отпустили, — написал комментатор под ником ZeusyBoys.

Как такое вообще может быть?! Что происходит с нашей судебной системой? — задался вопросом You First.

Один из читателей иронично отметил, что за переход улицы в неположенном месте отсидел за решеткой больше, чем Жуковский за убийство семерых человек, а другой высказал предположение, что оправданный мигрант приходится родственником президенту Украины Владимиру Зеленскому.