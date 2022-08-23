Американцев призвали срочно покинуть Украину Посольство США призвало американцев срочно покинуть Украину

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Гражданам США, находящимся на территории Украины, рекомендуется незамедлительно покинуть страну, сообщается на сайте посольства США в Киеве. В дипмиссии призыв объяснили возможной активизацией боевых действий: по утверждениям Госдепартамента США, американская разведка располагает информацией о якобы намерении России «нанести в ближайшие дни удары по гражданской инфраструктуре и государственным объектам» Украины.

Посольство США призывает граждан США покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта, если это безопасно, — говорится в тексте.

Дипмиссия также дала гражданам рекомендации, как действовать в случае попадания под обстрел.

С аналогичным призывом американское посольство выступало в июле. Тогда представители дипмиссии указывали, что ситуация остается непредсказуемой и может усугубиться «без заблаговременного предупреждения».

18 мая посольство США в Киеве вновь заработало после трёхмесячного перерыва на фоне начала военной спецоперации РФ на Украине. Американское диппредставительство закрылось 14 февраля, за 10 дней до начала спецоперации.