Американцев предупредили об угрозе усиления инфляции ФРС предупредила о риске усиления инфляции в США из-за роста цен на топливо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предполагаемый рост цен на энергоносители в ближайшие месяцы способен частично нивелировать прогресс в борьбе с инфляцией, которого достигли США, предупредил член совета управляющих Федеральной резервной системы Мишель Боумен, передает РИА Новости. В настоящее время американский регулятор пытается вернуть инфляционные показатели, достигшие 40-летних максимумов, на уровень 2% в год.

Есть также риск, что в предстоящие месяцы более высокие цены на энергоносители могут частично свести на нет недавний прогресс, который был достигнут с помощью улучшений на стороне предложения для снижения общих показателей инфляции, — сказал Боумен в ходе выступления перед представителями деловых кругов штата Юта.

Ранее доктор экономических наук Владимир Васильев выразил мнение, что власти США завели финансовую политику страны в тупик, использовав все доступные методы для обуздания инфляции, но не добились цели и даже ухудшили ситуацию путем вливания сотен миллиардов долларов в экономику.

По состоянию на начало ноября размер государственного долга США составил $33,7 трлн. Крупнейшие держатели госдолга страны — это само правительство и Федеральная резервная система Соединенных Штатов. Вместе на них приходится 39,5% всего госдолга. 24,4% американского госдолга у иностранных кредиторов. Самый крупный из них — Япония с $1,1 трлн, или 3,5% всего объема. Следом за ней идет КНР с $0,9 трлн, или 2,8% госдолга.