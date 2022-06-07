Министерство финансов США запретило американцам покупать российские акции и облигации, а также любые долговые обязательства, так как это противоречит санкциями Вашингтона в отношении Москвы, сообщает агентство Reuters. Ограничения действую в том числе на покупку ценных бумаг на вторичном рынке.