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Жителям американского штата Флорида официально разрешили убивать игуан. Для этого не потребуется получать специальное разрешение, сообщили в Комиссии по охране рыб и диких животных.

Более того, в ведомстве заявили, что будут поощрять такое истребление. Дело в том, что эти ящерицы наносят урон городским растениям. Игуан привлекают деревья с листвой или цветами, большинство фруктов и практически любые овощи, передаёт РИА Новости .

Кроме этого, заполонившие Флориду вредители роют норы, разрушая тротуары, фундаменты, дамбы и берега каналов. А вдобавок ко всему оставляют помёт на доках, пришвартованных лодках, на верандах и бассейнах.

Наконец, игуаны поедают древесных улиток, часть которых отнесена к редким видам, а ещё угрожают истребить ряд редких растений и бабочек.

Ранее News.ru писал, что Япония официально покинула Международную китобойную комиссию. Это даёт ей право возобновить коммерческий вылов этих млекопитающих, однако эксперты опасаются массового истребления китов.