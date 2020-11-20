Белый дом: американцы скоро получат 40 миллионов доз вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/08d86fe8-2b59-11eb-8428-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Jie/Global Look Press

Жители США до конца 2020 года смогут получить доступ к 40 миллионам доз вакцины от коронавируса, прогнозирует администрация президента Соединённых Штатов.

Прогноз в ходе брифинга озвучила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, передаёт ТАСС.

Это невероятно, это самая быстро созданная вакцина в истории, невероятный прогресс, — заявила представитель президентской администрации.

По словам Макинэни, разработка и производство вакцины в ускоренные сроки стали возможны благодаря президенту США Дональду Трампу. Пресс-секретарь уточнила, что в первую очередь препарат получат представители самых уязвимых слоёв населения.

Ранее NEWS.ru сообщил, что немецкая фармацевтическая компания BioNTech и её американский партнёр Pfizer направили в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США запрос на регистрацию вакцины от коронавируса.

США занимают первое место в мире по уровню заболеваемости COVID-19. Согласно данным Университета Джонса Хопкинса, в стране выявлено более 11,7 миллиона случаев заражения. Штаты лидируют и по уровню смертности от COVID-19 — жертвами инфекции стали 252,5 тысячи жителей страны.