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Американцам не понравился ценник на картинах сына Джо Байдена

09:34, 10 июля 2021
Хантер Байден Хантер Байден Фото: Democratic National Convention V/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Власти Соединённых Штатов Америки признались, что сыграли некоторую роль в заключении договора купли-продажи между сыном президента США Джо Байдена Хантером и одной из галерей Нью-Йорка, где выставят на продажу картины последнего, передаёт газета The Washington Post. Экспозиция запланирована на осень 2021-го, однако ценники жителей страны не воодушевили.

Владелец учреждения Жорж Бёрджес отметил, что работы Хантера Байдена стоят от $75 тысяч до $0,5 млн. Часть экспертов предполагает, что показатели объясняются известной фамилией художника. По информации издания, Белый дом, дабы избежать обвинений в нарушении этики, помог заключить договор, по которому данные о возможных участниках торгов и конечных покупателях не раскроют Хантеру Байдену.

Пресс-секретарь президента США Джен Псаки, отвечая на брифинге на вопрос о договорённостях, подчеркнула, что «после внимательного рассмотрения» утвердили систему, позволяющую Хантеру заниматься профессией при обоснованных гарантиях. Псаки заверила, что вопросы продажи и стоимости картин решит галерея.

Ранее сообщалось, что Хантер Байден, сын президента Соединённых Штатов Джо Байдена, рассказал о своём пристрастии к наркотикам. Он признался, что курил пармезан вместо запрещённых веществ. Мужчина, который ранее страдал от серьёзной наркотической зависимости, поделился своими ощущениями от сильной ломки. Иногда он был готов употребить любое вещество, напоминающее наркотики.

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