Американку возмутили претензии России на Арктику Обозреватель The Hill Фрэнси возмутилась освоением Россией Арктики

Фото: Russell Millner/imageBROKER.com/Global Look Press

Россия чрезмерно активно занимается освоением Арктики и расширением добычи природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана. Такое мнение на страницах американского издания The Hill высказала внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси. Она назвал подобные действия РФ «возмутительными».

За 20 лет существования [Арктического] совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе, — написала Фрэнси.

Она также выразила обеспокоенность тем, что Вашингтон на протяжении длительного времени игнорировал Арктику как таковую, позволив Москве серьезно закрепиться на континенте.

По словам Фрэнси, Россия делает серьезную ставку на Северный морской путь, который обеспечивает судоходную связь между Европой и Азией. Также РФ приступила к разведке нефти и заявляет о том, что её подводный континентальный шельф расстилается под большей частью Северного Ледовитого океана.

Ранее глава ФГУП «Гидрографическое предприятие» Александр Бенгерт сообщил, что в связи с введением санкций и уходом иностранных компаний в России появились проблемы с углублением дна для мелководных инфраструктурных проектов в Арктике. По его словам, дноуглубительные работы в России в основном проводились иностранными судами.