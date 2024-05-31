Американца поразило богатство россиян из-за простой привычки Привычка есть мясо заставила американца задуматься о богатстве россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Американец удивился богатству россиян из-за привычки питаться дома и есть мясо, сообщила в блоге на платформе «Дзен» российская путешественница Марина Ершова. Блогер перечислила собеседнику из США блюда, которые в России едят каждый день.

Все, что я назвала, содержало в себе любое мясо, будь-то говядина, курица или свинина. Это его шокировало, — призналась Ершова.

Блогер отметила, что американцы не могут себе позволить готовить дома и есть мясо так часто. Обычно они питаются полуфабрикатами, объяснила она.

Россияне, оказывается, богаче американцев, — заявил собеседник Ершовой.

Ранее американец Рэнди Кинг, который несколько лет назад переехал в Иваново, рассказал, что его очень удивила такая черта россиян, как тяга к знаниям. Иностранец отметил, что ему долго пришлось привыкать к этой особенности. Американец также признался, что гостеприимство и глубина души россиян до сих пор доводят его до слез. В Иваново Кинг работает аниматором и актером пантомимы. Здесь он открыл небольшой бизнес и женился на россиянке.

До этого пользователи Reddit со всего мира рассказали, как они за считаные секунды узнают американцев в любой стране, например, по их дружескому приветствию на английском. А один из участников обсуждения отметил, что люди в США обычно улыбаются прохожим, когда смотрят им в глаза, хотя так не принято, к примеру, в Германии.