Американца оправдали после 20 лет в камере смертников В США оправдали мужчину, 20 лет ожидавшего казнь за чужое убийство

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Суд в штате Техас оправдал американца Керри Кука, которого в 1979 году признали виновным в убийстве 21-летней Линды Эдвардс и приговорили к смертной казни, но позже отменили. В 1992 году присяжные не смогли вынести единогласное решение. Спустя два года ему снова назначили смертную казнь, тогда Кук пошел на сделку со следствием и вышел на свободу с учетом 20 лет, проведенных в заключении.

Спустя почти 47 лет Апелляционный уголовный суд Техаса на этой неделе оправдал Керри Макса Кука за убийство Линды Джо Эдвардс в 1977 году, объявив его невиновным в преступлении, за которое он провел почти 20 лет в камере смертников, — сказано в сообщении.

Свидетель по делу и сокамерник Кука Эдвард Джексон во время следствия заявил, что мужчина якобы признался ему в убийстве девушки. Затем он отказался от показаний и объяснил, что таким образом хотел смягчить свой приговор. Экспертиза отпечатков пальцев позже также подтвердила невиновность Кука.

В январе этого года в США в штате Алабама впервые в истории провели смертную казнь с использованием чистого азота. Осужденный за заказное убийство женщины в 1988 году 58-летний Кеннет Смит был казнен в городе Этмор. Данный способ предполагает плотное прижатие маски к лицу, закрывающее рот и нос человека. Затем подается газообразный азот.