Американца обвинили в раскрытии военных тайн на сайте знакомств Американца Дэвида Слейтера обвинили в раскрытии секретов США о России и Украине

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В США задержали отставного сотрудника ВВС страны за передачу секретных данных военного характера, касающихся России и Украины, иностранному гражданину на сайте знакомств, сообщает американский Минюст. Как отмечается, мужчина посещал закрытые брифинги STRATCOM по украинскому конфликту, а впоследствии умышленно передавал информацию собеседнице.

По данным Минюста, речь идет о 63-летнем Дэвиде Франклине Слейтере. Он был прикомандирован к силам стратегического командования ВС США на авиабазе Оффатт и с августа 2021 по апрель 2022 года имел доступ к информации под грифом «совершенно секретно». Его арестовали 2 марта.

Как отмечается, собеседница Слейтера задавала вопросы, касающиеся России, Украины и СВО, спрашивала о планах США и НАТО по оказанию военной помощи Киеву, об оценках боевой обстановки. В случае признания вины, ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в размере $250 тысяч по каждому пункту обвинения.

Ранее стало известно, что фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра признал вину и согласился на тюремный срок в 16 лет. Утечка произошла 7 апреля 2023 года. Один из документов содержал краткую информацию о 12 формирующихся украинских бригадах, девять из которых, предположительно, обучаются и снабжаются в США союзниками по НАТО. Мужчина добровольно заключил досудебное соглашение.