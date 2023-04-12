Америка тоскует по маленькой победоносной войне Американские сенаторы обнаружили врага в соседней Мексике

Фото: US Army/globallookpress.com

Ретивые американские сенаторы, в основном республиканцы, неожиданно обнаружили коварного врага, что называется, под кроватью. В соседней Мексике. Как тут не вспомнить недавние заявления некоторых российских политиков о том, что бы предприняли Соединенные Штаты, если бы у них под боком, в Мексике, разворачивались столь же враждебные силы, как у России на Украине.

Нет, в Мексике нет иностранных военных инструкторов, натаскивающих местный спецназ, да и армии у американских соседей практически нет. Но воинственные конгрессмены решили силой оружия срочно победить мексиканские наркокартели. И ради такой благой цели готовы заранее одобрить использование армии США за рубежами страны.

На первый взгляд, не слишком понятно, отчего это заокеанский политический класс озаботился проблемой наркотиков. Ведь 20 лет под звездно-полосатым знаменем насаждали демократию в Афганистане, но посевы опиумного мака там росли буквально в геометрической прогрессии. И никого в Вашингтоне это особо не волновало, несмотря на призывы навести порядок. Как в свое время свидетельствовал глава нашего наркоконтроля Виктор Иванов, американская оккупация привела к сорокапроцентному росту производства наркотиков в Афганистане. Причем если до вторжения сырец везли на обработку в Пакистан, то под «крышей» американских вояк афганцы получили возможность запустить полный цикл производства героина.

А уж операции ЦРУ, которое за счет торговли наркотиками оплачивало закупки оружия для никарагуанских контрас, просто вошли в учебники в качестве иллюстрации грязных игр спецслужб.

Фото: El Universal/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

А вот мексиканские картели так ныне раздражают штатовских политиков, что они готовы к маленькой победоносной войне. Хотя нигде еще в мире силой оружия, огнем и мечом наркопроизводство и наркоторговлю не победили. Даже ликвидация некогда главы Медельинского картеля, легендарного колумбийца Пабло Эскобара не решила проблему наводнения мира наркотиками. Недавно 700 килограммов кокаина сумели перехватить у нас, в России.

Конечно, можно предположить, что сама по себе Мексика раздражает штатовских ястребов, ведь потоки нелегальных эмигрантов со всего мира пересекают мексиканско-американскую границу, а президент страны стремится проводить более независимую от США политику и проявляет интерес к БРИКС. Так что наркотики в таком контексте выглядят просто благовидным предлогом. Как в 1989 году янки оккупировали Панаму якобы для защиты американских граждан, но на деле решили вернуть себе полный контроль над каналом.

И весьма характерно, что именно республиканцы вводят возможность операции в Мексике в общенациональную повестку, указывая на то, что администрация Байдена завязла на Украине, потратила огромные средства ради достижения непонятных для большинства американцев целей, а проблемы-то тут, под боком самой Америки. Но до них Белому дому нет никакого дела.

Ведь не дали Дональду Трампу построить стену на мексиканской границе, заблокировали финансирование как раз демократы. И вот теперь придется прибегнуть к помощи армии и навести наконец порядок. А что делать? Президентская кампания в США постепенно набирает ход, нужны новые идеи для «крепости Америка».