https://static.news.ru/photo/f6d93d1c-9131-11e9-a13f-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Фото: SMG/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американские власти планируют прекратить предоставление финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу по той причине, что руководство этих стран, по мнению представителей Вашингтона, не принимает нужные меры для борьбы с миграционным кризисом.

Мы не будем предоставлять новые средства для программ в этих государствах, — сказала руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус.

По её словам, финансовая поддержка не возобновится до тех пор, пока государства не начнут принимать конкретные действия для сокращения числа нелегальных мигрантов, информирует ТАСС .