Американские власти планируют прекратить предоставление финансовой помощи Сальвадору, Гватемале и Гондурасу по той причине, что руководство этих стран, по мнению представителей Вашингтона, не принимает нужные меры для борьбы с миграционным кризисом.
Мы не будем предоставлять новые средства для программ в этих государствах, — сказала руководитель пресс-службы Госдепа США Морган Ортэгус.
По её словам, финансовая поддержка не возобновится до тех пор, пока государства не начнут принимать конкретные действия для сокращения числа нелегальных мигрантов, информирует
Ранее News.ru писал, что Мексика дала обещание разместить по всем границам, включая южную, силы Национальной гвардии для защиты от нелегальных мигрантов. Об этом сообщил