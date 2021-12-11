American Spectator: США не нужна независимая от России Украина

Американские солдаты не должны воевать за независимость Украины. Киев находится в сфере влияния Москвы. Об этом написал эксперт по геополитике Фрэнсис Семпа в колонке для American Spectator.

По словам Семпы, Украина находится в российской сфере влияния и это о многом говорит.

Мы можем от всей души надеяться и желать ей независимости и свободы, но, скажем на чистоту, американские парни не должны сражаться и умирать за независимость Украины. И, вероятно, большинство американцев удивилось бы, узнав, что сегодня мы по договору обязаны защищать Албанию, Эстонию, Латвию, Литву, Румынию, Болгарию, Словакию и Хорватию. Независимость Украины не является жизненно важным интересом США в сфере национальной безопасности для США, — написал эксперт.

Семпа также отметил, что необоснованное расширение НАТО на восток привело к ухудшению отношений между Россией и Западом. Эксперт считает, что РФ не представляла для Европы и США такой же опасности, какую представлял СССР во времена холодной войны. Сегодня основная опасность исходит от Китая, а ошибочная политика Вашингтона ведёт к сближению Москвы и Пекина.

Нашим государственным деятелям следовало бы добиться своего рода разрядки в отношениях с Россией, чтобы не вести холодные войны на два фронта, — подчеркнул Семпа.

Ранее американские СМИ опубликовали данные разведки, согласно которым близ границы с Украиной якобы скопилось до 100 тысяч российских военных. Кроме того, были обнародованы снимки из космоса с отправленными на военные полигоны сотнями танков. Агентству Bloomberg это дало основание сделать вывод о готовящемся «стремительном и массированном вторжении» российских войск на Украину, которое произойдёт, предположительно, в начале 2022 года.

В Москве эти обвинения неоднократно опровергали.