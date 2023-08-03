Стало известно о реакции стран Запада на удары по объектам в Одессе American Conservative: удары по объектам в Одессе шокировали Запад

Фото: МО Украины

Нанесение ударов по объектам инфраструктуры в Одессе шокировало правительства стран Запада, сообщает издание American Conservative. Реакцией некоторых политиков стал призыв к более агрессивным действиям против России. В то же время отмечается, что США не хотят ввязываться в ядерную войну из-за ударов по стране, не представляющей для них жизненно важного интереса.

После этого (ударов по объектам в Одессе. — NEWS.ru) некоторые западные чиновники начали призывать к агрессивным действиям против России, которые чреваты конфликтом, — подчеркивает обозреватель издания Дуг Бандоу.

По мнению самого автора статьи, Вашингтону не следует стремиться к дальнейшей эскалации ситуации на Украине или к отправке войск на передовую. Он призывает США держаться подальше от конфликтов, которые их не касаются.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев ранее заявил, что российские войска нанесли удар по базе иностранных наемников в Измаиле, расположенном в Одесской области. Помимо солдат, там же хранилась и бронированная техника. По данным Лебедева, наемники могли прибыть в страну из Румынии. Также армия России поразила базу по ремонту катеров Вооруженных сил Украины и нефтехранилище.