Amazon отменил продолжение сериала «Периферийные устройства»

Фото: Prt Scr YouTube/DMITRY TER

Компания Amazon отказалась от продолжения сериала «Периферийные устройства», хотя в феврале продлила кинокартину на второй сезон, написало издание Variety со ссылкой на информированный источник. По его словам, такое решение было принято из-за продолжающихся в Голливуде забастовок.

Собеседник издания отметил, что даже если бы съемки сериала продолжились, то в прокат он бы вышел не раньше 2025 года. В связи с этим Amazon решил не переносить премьеру, рискуя успехом картины, а просто отменить шоу.

Первый сезон сериала с американской актрисой Хлоей Грейс Морец увидел свет в октябре 2022 года. Сюжет рассказывал о девушке, которая за деньги играла в VR-игры. Однажды с помощью этого устройства она перенеслась в футуристический Лондон и обнаружила, что его реальность не является фантазией. Создателями сериала выступили авторы «Мира Дикого Запада» Лиза Джой и Джонатан Нолан, а режиссером стал Винценцо Натали.

Недавно стало известно, что съемки фильма «Трон: Арес» приостановлены из-за забастовок актеров и сценаристов в Голливуде. По словам режиссера картины Хоакима Роннинга, производство научно-фантастического блокбастера в ближайшее время не начнется.