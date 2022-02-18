Amazon исключила движение BLM из своей благотворительной программы

Американская компания Amazon исключила BLM-движение (Black Lives Matter) из своей благотворительной программы AmazonSmile, так как организация не смогла предоставить информацию, на что были потрачены десятки миллионов пожертвований, сообщает The New York Post. Отмечается, что в 2020 году активисты движения собрали более $60 млн.

Штаты установили правила для некоммерческих организаций, и они должны им следовать для участия в AmazonSmile. К сожалению, эта организация (BLM. — NEWS.ru) нарушила правила в нескольких штатах, поэтому мы были вынуждены временно исключить её до тех пор, пока она не исправит недочёты, — передаёт издание позицию представителей Amazon.

Отмечается, что AmazonSmile собрала более $300 млн за время существования, $65 млн из которых были переданы в распоряжение BLM.

В мае прошлого года основатель движения Black Lives Matter в США Патрисс Хан-Каллорс решила покинуть пост главы Фонда защиты прав темнокожих. Активистка заявила, что причиной этого стало решение заняться собственной карьерой — она займётся продажей своих книг и будет выступать на телевидении.

Однако также выяснилось, что в 2013 году активистка, которая также является художницей, купила себе дом площадью 220 квадратных метров за $1,4 млн между Лос-Анджелесом и Малибу, к которому ведёт отдельный подъездной путь. Многие журналисты отмечают, что Хан-Каллорс ушла из фонда именно из-за скандала с недвижимостью.

В мае 2020 года полицейские в Миннеаполисе использовали при аресте Флойда удушающий приём. Вскоре после этого афроамериканец умер в больнице. Полицейский Дерек Шовин был признан виновным в непредумышленном убийстве афроамериканца и получил 22,5 года тюрьмы.

Из-за убийства Флойда в США начались массовые протесты, по миру прокатилась волна беспорядков, размах приобрело движение BLM, суть которого заключалась в борьбе с расизмом и насилием в отношении чернокожих, в особенности полицейским насилием. Но в США его сторонники устраивали погромы, уничтожали частную собственность и грабили магазины.