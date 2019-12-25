Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин со своей женой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин в резиденции президента США Дональда Трампа.
Мероприятие прошло в резиденции главы Соединённых Штатов Мар-а-Лаго во Флориде. 34-летний российский хоккеист подарил Трампу свой игровой свитер,
Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он с командой выиграл Кубок Стэнли.
Как писал NEWS.ru, Национальная хоккейная лига назвала имена спортсменов, которые будут капитанами команд Матча всех звёзд НХЛ — 2020. Россиянин из «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поведёт за собой сборную Столичного дивизиона. Другими капитанами назначены Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (Атлантический дивизион), Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (Центральный) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (Тихоокеанский).
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