https://static.news.ru/photo/d2c2b36c-5ffa-11e9-afa6-fa163e074e61_660.jpg Александр Овечкин Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Капитан клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон» Александр Овечкин со своей женой Анастасией Шубской посетили рождественский ужин в резиденции президента США Дональда Трампа.

Мероприятие прошло в резиденции главы Соединённых Штатов Мар-а-Лаго во Флориде. 34-летний российский хоккеист подарил Трампу свой игровой свитер, передаёт ТАСС.

Овечкин выступает за «Вашингтон» с 2005 года, в 2018 году он с командой выиграл Кубок Стэнли.

Как писал NEWS.ru, Национальная хоккейная лига назвала имена спортсменов, которые будут капитанами команд Матча всех звёзд НХЛ — 2020. Россиянин из «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поведёт за собой сборную Столичного дивизиона. Другими капитанами назначены Давид Пастрняк из «Бостон Брюинз» (Атлантический дивизион), Нэтан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш» (Центральный) и Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» (Тихоокеанский).