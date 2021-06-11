Аквалангист в США выжил после того, как его проглотил кит

В американском штате Массачусетс аквалангист сумел выбраться из пасти горбатого кита, не получив серьёзных ран, и добраться до берега. Об этом рассказывает издание Cape Cod Times.
По информации СМИ, инцидент
Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мышц во рту, — рассказал он.
Сначала мужчина подумал, что его проглотила акула, однако не почувствовав у нападавшего серьезных зубов и не ощутив на себе ран, он пришёл к выводу, что находится внутри кита. Он стал интенсивно двигаться, кит поднялся на поверхность и выплюнул аквалангиста.
Напарник Пакарда помог ему подняться на лодку, после чего дайвера доставили в местную больницу.
Медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.