Аквалангист в США выжил после того, как его проглотил кит

https://static.news.ru/photo/b4b05316-cf8a-11e9-aa42-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

В американском штате Массачусетс аквалангист сумел выбраться из пасти горбатого кита, не получив серьёзных ран, и добраться до берега. Об этом рассказывает издание Cape Cod Times.

По информации СМИ, инцидент произошёл в пятницу, 11 июня. 56-летний Майкл Пакард утром ловил лобстеров у берегов Атлантического океана близ города Провинстаун.

Совершенно внезапно я почувствовал огромной силы толчок, и вслед за этим вокруг стало темно. Я чувствовал, что двигаюсь, а кит проталкивает меня с помощью мышц во рту, — рассказал он.

Сначала мужчина подумал, что его проглотила акула, однако не почувствовав у нападавшего серьезных зубов и не ощутив на себе ран, он пришёл к выводу, что находится внутри кита. Он стал интенсивно двигаться, кит поднялся на поверхность и выплюнул аквалангиста.

Напарник Пакарда помог ему подняться на лодку, после чего дайвера доставили в местную больницу.

Медики, не обнаружив опасных для жизни повреждений, выписали его спустя несколько часов.