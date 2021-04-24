Актёра отстранили от озвучки персонажа «Симпсонов» за то, что он не гей

https://static.news.ru/photo/e40d93a6-a4ec-11eb-b11e-96000091f725_660.jpg Хэнк Азариа Фото: facebook.com/HankAzaria

Актёр Хэнк Азариа, который подарил голос множеству персонажей мультфильма «Симпсоны», перестанет озвучивать одного из героев из-за того, что он не гомосексуалист, сообщает британское издание UNILAD.

Азариа отстранён от озвучки персонажа по имени Хулио, который по сюжету является представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Эту роль получил Тони Родригес, который является гомосексуалистом и, так же как и герой мультсериала, кубинец по национальности.

До этого Азариа отстранили от озвучивания персонажа по имени Апу Нахасапимапетилон и чернокожего Карла Карлсона. Ранее продюсеры «Симпсонов» заменили белого актёра Гарри Ширера, который 30 лет озвучивал темнокожего доктора.

Летом 2020 года создатели популярного мультсериала выступили с заявлением о том, что белые артисты озвучки не будут больше работать над голосами «небелых» персонажей. Об этом авторы «Симпсонов» сообщили вскоре после того, как актёр Майк Генри заявил, что прекращает озвучивать темнокожего персонажа Кливленда Брауна в мультсериале «Гриффины», чем занимался с 1999 года.