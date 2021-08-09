Актёра из «Отряда самоубийц» обвинили в изнасиловании

Актёра Юэля Киннамана, известного в том числе по роли в фильме «Отряд самоубийц», подозревают в изнасиловании. Обвинения выдвинула шведско-ямайская модель Габриэлла Магнуссон. Об этом сообщает NBC News.

Киннаман в ответ обвинил Магнуссон в вымогательстве и угрозах, в результате чего добился выдачи судом временного запретительного приказа против модели. Девушке предписано воздерживаться от определённых действий в отношении актёра.

В своём Instagram актёр рассказал , что у них с моделью в 2018 году произошла «короткая романтическая связь», после чего Магнуссон пыталась продолжать общение. По словам Киннамана, она якобы намеревалась причинить физический вред самому актёру и его близким. Также она предпринимала попытки вымогательства. Так, по словам мужчины, девушка обещала обнародовать «сфабрикованные отвратительные слухи» о нём, если он не согласится выполнить ряд её требований: дать ей денег, помочь со связями в Голливуде и так далее.

Магнуссон в своём Instagram сообщила , что актёр якобы дважды изнасиловал её.

30 августа истекает срок действия запретительного приказа, актёр и модель явятся на слушания в Верховный суд Лос-Анджелеса.

Юэлю Киннаману 41 год, он известен по ролям в фильмах «Робокоп» (2014), «Отряд самоубийц» (2016; 2021), «Девушка с татуировкой дракона» (2011) и других.