Актёр Дуэйн Джонсон публично поддержал кандидата в президенты Байдена

https://static.news.ru/photo/3e7fb606-00d4-11eb-8c86-fa163e074e61_660.jpg Дуэйн Джонсон Фото: face to face/instagram.com/Global Look Press

Американский актёр и рестлер Дуэйн «Скала» Джонсон поддержал кандидата в президенты Джо Байдена и сенатора Камалу Харрис и призвал всех пойти проголосовать на выборах.

Актёр впервые решил публично выступить в поддержку кандидата в президенты. Своё мнение о предстоящих выборах актёр высказал во время интервью с двумя политиками. Короткий ролик разговора он опубликовал на своей странице в Instagram.

Как политически независимый и центрист на протяжении многих лет я голосовал за демократов в прошлом, а также за республиканцев. На этих решающих выборах я считаю, что Джо Байден и Камала Харрис лучше всех возглавят нашу страну, и в качестве моей первой (публичной) президентской поддержки я с гордостью поддерживаю их кандидатуру в президенты Соединённых Штатов, — написал он в комментарии к видео.

Он также добавил, что Байден руководил с «состраданием, сердцем, драйвом и душой», а Харрис он назвал «сертифицированной оторвой».

Джонсон спросил у политиков, как они намерены добиться уважения американского народа. В ответ Байден заявил, что для этого надо брать на себя ответственность за неудачи и говорить правду. Харрис согласилась с ним и добавила, что правда, даже когда она трудная, служит основой доверия между людьми и властью.

59-е выборы президента США намечены на 3 ноября 2020 года. Трамп и кандидат от демократов Джо Байден ведут активную полемику, часто выходя за рамки приличий. Глава Белого дома обвиняет своего потенциального соперника в коррумпированности и некомпетентности, тот в ответ вспоминает о сомнительных политических решениях Трампа.

Первая публичная дискуссия между Байденом и Трампом состоится 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Ожидается, что стороны обсудят пандемию коронавируса, акции протеста, экономическую ситуацию и прозрачность избирательного процесса, сообщал NEWS.ru.