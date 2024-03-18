Обладательница «Оскара» отказала Вайнштейну и осталась без карьеры в кино Актриса Сорвино обвинила Вайнштейна в разрушении ее карьеры

Фото: JAVIER ROJAS/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мира Сорвино

Получившая «Оскар» за фильм «Великая Афродита» в 1996 году актриса Мира Сорвино рассказала о влиянии продюсера Харви Вайнштейна на киностудии, сообщил журнал People. Артистка обвинила его в окончании карьеры.

Какое-то время у меня было множество чудесных предложений, а потом карьеру заморозил Харви Вайнштейн. После 1998 года я перестала сниматься в фильмах больших студий, — призналась актриса.

По словам 56-летней Сорвино, в 1998 году она отказала Вайнштейну в интимной близости в третий раз. После этого ее позиция в индустрии сильно изменилась. Она продолжала сниматься в независимых фильмах и телепроектах, но перестала получать большие роли.

Я перестала быть жизнеспособной актрисой, — заявила Сорвино.

Вскоре артистка вышла замуж, стала мамой и послом доброй воли ООН по вопросам торговли людьми. Теперь Сорвино считает это главной частью своей жизни.

В 2020 году Вайнштейн был признан виновным в изнасилованиях и осужден на 23 года лишения свободы. Обвинения против продюсера выдвинули десятки актрис. В 2023-м ему дали еще 16 лет тюрьмы.

Новое уголовное дело против Вайнштейна возбудили из-за обвинений в пытках и незаконном лишении свободы. О них сообщила актриса, за изнасилование которой мужчину уже осудили. Пострадавшая предпочла остаться инкогнито.