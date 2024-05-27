Актера Джонни Уэктора застрелили при попытке ограбления в Лос-Анджелесе Variety: актер Уэктор застрелен при попытке ограбления в Лос-Анджелесе

Фото: Birdie Thompson/AdMedia/Global Look Press

Джонни Уэктор

Актер сериалов «Больница общего профиля» и «Мир дикого запада» Джонни Уэктор застрелен в Лос-Анджелесе при попытке ограбления, сообщило издание Variety со ссылкой на местный департамент полиции. По его данным, инцидент произошел 25 мая около 03:00 (13:00 по московскому времени), когда автомобиль артиста пытались обворовать трое мужчин.

Актер Джонни Уэктор снялся более чем в 160 эпизодах сериала «Больница общего профиля», в качестве приглашенной звезды он также появлялся в сериалах «Мир Дикого Запада», «Голливудская девушка», «Мыслить как преступник» и других картинах. Ему было 37 лет.

По данным Daily Mail, около 03:25 Уэктор вышел из бара вместе с коллегой в районе бульвара Вест-Пико и улицы Саут-Хоуп и увидел троих мужчин возле своей машины. Полагая, что автомобиль собираются отбуксировать, он подошел к мужчинам, чтобы попытаться обсудить ситуацию. Однако один из них направил на Уактора пистолет. В издании уточнили, что актер своим телом заслонил спутницу.

После выстрела трое злоумышленников в масках скрылись с места происшествия на другом автомобиле. Актера доставили в больницу, где врач констатировал его смерть. Подозреваемые пока не арестованы.

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