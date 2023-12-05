Актера американского подкаста «S-Town» Гудсона застрелили в Алабаме Полиция застрелила актера американского подкаста «S-Town» Гудсона в Вудстоке

Фото: Kyle Mazza/Keystone Press Agency/Global Look Press

Тайлер Джозеф Гудсон, актер американского подкаста о расследовании убийства «S-Town», был застрелен полицией в штате Алабама, сообщает New York Times. Управление правоохранительных органов уточнило, что 32-летний Гудсон «забаррикадировался» в доме в округе Бибб в Вудстоке.

Около полуночи в полицию поступил звонок, правоохранители прибыли по адресу. На месте произошла потасовка: Гудсон, по словам представителей ведомства, «размахивал пистолетом и направлял его на сотрудников». В результате его застрелили. Сейчас полиция штата проводит проверку.

Ранее в немецком городе Гуммерсбахе правоохранителям пришлось открыть огонь по мужчине, который ограбил магазин. Злоумышленник ранил ножом одного из сотрудников, после чего другой страж порядка пришел на помощь коллеге и выстрелил в правонарушителя. Всех пострадавших доставили в медицинское учреждение.

До этого в Панаме пожилой американский юрист на пенсии Кеннет Дарлингтон выстрелил в протестующих против изменения климата, которые перегородили шоссе и не дали проехать его автомобилю. Один из пострадавших погиб на месте, второй госпитализирован и находится в больнице. Спор американца с манифестантами и последовавшая за этим стрельба попали на видео.