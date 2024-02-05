«Акт отчаяния Запада»: в США оценили идею о британском корпусе на Украине Джонсон: британский экспедиционный корпус на Украине не сможет остановить Россию

Фото: МО Британии

Экспедиционный корпус Британии и любое другое западное подразделение, которое могут направить на Украину, не сможет остановить гиперзвуковые ракеты Вооруженных сил РФ, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. По его мнению, появление подобного подразделения можно будет расценить как «акт отчаяния».

Экспедиционный корпус — это сумасшедшая идея. Они говорят об установлении на Украине бесполетной зоны. Запад даже с нынешними возможностями своей ПВО не сможет остановить и сбить российские гиперзвуковые ракеты. Это будет актом отчаяния со стороны Запада, — считает эксперт.

Аналитик отметил, что армия Соединенного королевства в настоящее время не представляет собой той силы, которой она была в прошлом, сейчас в ней служат 70 тысяч военных. Также, Джонсон добавил, что один из важнейших кораблей государства — авианосец «Принц Уэльский» — постоянно ломается и не выходит на учения из-за неполадок.

Ранее стало известно, что современные установки радиоэлектронной борьбы, состоящие на вооружении российских войск, буквально вызывают страх в странах НАТО из-за своей эффективности. Новейшие российские системы РЭБ способны глушить передачу сигналов по спутниковой связи и тем самым предотвращать ракетные удары противника.