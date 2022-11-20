Аккаунт Трампа в Twitter набрал 2 млн подписчиков за несколько часов

Фото: www.imago-images.de/Global Look Press

Аккаунт бывшего американского президента Дональда Трампа в Twitter за несколько часов собрал более двух миллионов подписчиков, об этом свидетельствуют данные его страницы в социальной сети. Ранее он был заблокирован администрацией Twitter.

Накануне новый владелец соцсети Илон Маск спросил у пользователей, нужно ли разблокировать аккаунт экс-президента США. Опрос проводился в течение суток. В нем приняли участие около 15 млн пользователей. Большинство из них — 51,8% — высказались за то, чтобы Трампу восстановили аккаунт.

После этого ночью Маск разблокировал аккаунт экс-президента США. Страница отображается со всеми прежними публикациями политика.

Микроблог Трампа был заморожен прежним руководством Twitter в январе 2021 года, спустя два дня после штурма Капитолия, который устроили сторонники бывшего президента. Активисты пытались сорвать утверждение конгрессом победы на президентских выборах демократа Джо Байдена.