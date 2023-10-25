«Агрессивная парковка» российского спутника навела шороху в США DailyStar: в США недовольны «агрессивной парковкой» спутников РФ в космосе

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Космические чиновники США обеспокоились тем, что Россия «припарковывала» свой спутник рядом с западным, пишет DailyStar. По их мнению, делают это россияне в «агрессивной» манере.

По данным издания, причиной беспокойства стало то, что российский спутник «Луч» приблизился на расстояние менее 60 км к одному из спутников, выведенных на орбиту неназванной западной страной. Отмечается, что российский аппарат выполнял «маневр парковки» и, похоже, должен был остаться на этом месте.

Это и было расценено как акт «агрессии». Мир оказался на грани космической войны, пишет издание.

Как заявил командующий космическими операциями Космических сил США генерал Джон Рэймонд, «США привержены сдерживанию агрессии и защите своих союзников и интересов США от враждебных действий в космосе». За российским спутником сейчас наблюдают.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что квазигражданские космические спутники, используемые странами Запада в конфликтах, могут стать законной целью для ударов России.

По его словам, такие спутники создают угрозу для устойчивости мирной космической деятельности. Он напомнил, что договор о космосе 1967 года предусматривает исключительно мирное использование космического пространства и требует от государств самого серьезного осуждения его использования для ведения войн.