Агентство Bloomberg заявило о приостановке работы в РФ и Белоруссии

Американское агентство Bloomberg сообщило о приостановке своей работы на территории России и Украины. Соответствующее заявление было опубликовано 28 марта на сайте агентства. Такое решение было принято в связи с ситуацией вокруг Украины.

Bloomberg приостанавливает работу в России и Белоруссии, — говорится в сообщении агентства.

Представители Bloomberg уточнили, что такое решение принято в связи с ситуацией на Украине.

Ранее СМИ сообщили, что российским клиентам агентства будет ограничен доступ к новостным терминалам. Компаниям уже направлены уведомления об отключении терминала, но в письменной форме их ещё не рассылали.

Агентство Bloomberg — один из двух ведущих американских поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков.

Основной продукт — Bloomberg Terminal, через который можно получить доступ к текущим и историческим ценам практически на всех мировых биржах и многих внебиржевых рынках, ленте новостей агентства Bloomberg и других ведущих средств массовой информации, системе электронной торговли облигациями и другими ценными бумагами.

Компания Bloomberg была основана бизнесменом и политиком Майклом Блумбергом в 1981 году. В настоящее время главный офис находится в здании Bloomberg Tower в Нью-Йорке.