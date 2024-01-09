Адвокаты Трампа не убедили судей в его юридической неприкосновенности Суд скептически отнесся к аргументам об иммунитете Трампа против преследования

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Дональд Трамп

В США судьи апелляционного суда столичного округа Колумбия скептически отнеслись к ряду аргументов защиты Дональда Трампа, пытавшейся доказать, что экс-президент обладает иммунитетом против юридического преследования, следует из материалов суда. На слушаниях присутствовала коллегия из трех судей.

Я считаю парадоксальным утверждение, что его обусловленная конституцией обязанность обеспечивать честное исполнение законов позволяет ему нарушать уголовное законодательство, — сказала судья Карен Хендерсон.

В свою очередь судья Флоренс Пэн поинтересовалась у адвоката Джона Сауэра, пытается ли тот доказать, что главе государства нельзя было бы предъявить обвинения, если бы тот, например, отдал военным приказ ликвидировать своего политического конкурента. В ответ на это адвокат сообщил, что в таком случае потребовалось бы провести процедуру импичмента. Отмечается, что сам Дональд Трамп присутствовал на заседании, но не выступал.

Апелляционный суд федерального округа Колумбия занимается рассмотрением вопроса о том, обладает ли Трамп иммунитетом против юридического преследования за действия, которые им были совершены во время президентского срока. На наличии такого иммунитета защита политика настаивает в рамках дела о беспорядках в Капитолии в январе 2021 года. Трампа обвиняют в попытке сохранения власти незаконным способом. Если вина экс-президента будет доказана, ему грозит тюремное заключение на срок 20 лет.

Ранее действующий президент США Джо Байден заявил, что штурм Капитолия 6 января 2021 года случился из-за призывов и ложных заявлений Дональда Трампа. Согласно его предвыборной речи, из-за действий Трампа погибли люди, которые вместе с толпой пришли в тот день в Вашингтон.

Тем временем сам Трамп обжаловал в Верховном суде США недопуск до праймериз в штате Колорадо, следует из ходатайства его представителей. Адвокаты настаивают, что спорные вопросы о допуске к президентской гонке должны решать законодатели, а не суды, иначе это «неконституционный акт вмешательства в выборы». К тому же штаб отвергает утверждение о том, что Трамп участвовал в мятеже и поэтому не может баллотироваться в соответствии с третьим разделом 14-й поправки к Конституции США.