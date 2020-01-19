https://static.news.ru/photo/386c37c8-3a99-11ea-9479-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: SMG/Keystone Press Agency/Global Look Press

Адвокаты президента США Дональда Трампа назвали процесс по его импичменту нарушением основного закона страны и посягательством на право американцев свободно выбирать главу государства.

Юристы пояснили, что представление к импичменту недействительно с точки зрения конституции. Оно не содержит обвинения в каком-либо преступлении.

Также представители Трампа отметили, что инициаторы процесса пытаются отменить итоги президентских выборов 2016 года и вмешаться в предстоящие, которые должны состояться в 2020 году, сообщает РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что демократам в Конгрессе США удалось найти новый компромат на президента. Его предоставил бизнесмен Лев Парнас, которому, как предполагается, принадлежит ключевая роль в попытке Трампа добиться от Украины проведения расследования в отношении сына Джо Байдена.