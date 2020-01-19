Адвокаты президента США Дональда Трампа назвали процесс по его импичменту нарушением основного закона страны и посягательством на право американцев свободно выбирать главу государства.
Юристы пояснили, что представление к импичменту недействительно с точки зрения конституции. Оно не содержит обвинения в каком-либо преступлении.
Также представители Трампа отметили, что инициаторы процесса пытаются отменить итоги президентских выборов 2016 года и вмешаться в предстоящие, которые должны состояться в 2020 году,
Ранее NEWS.ru писал, что демократам в Конгрессе США удалось найти новый компромат на президента. Его предоставил бизнесмен Лев Парнас, которому, как предполагается, принадлежит ключевая роль в попытке Трампа добиться от Украины проведения расследования в отношении сына Джо Байдена.
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