https://static.news.ru/photo/c8628550-dd77-11e9-be00-fa163e074e61_660.jpg Адвокат президента США Рудольф Джулиани Фото: Фото: Danil Shamkin/Global Look Press

Адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что не выполнял на Украине политическое поручение, цель которого состояла в поиске компромата на бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

Меня обвиняют в том, что я ездил на Украину, чтобы создать Джо Байдену неприятности в предвыборной борьбе. Это нелепо, — отметил юрист в эфире телеканала Fox News .

Джулиани утверждает, что поехал на Украину в качестве адвоката, защищающего своего клиента. Речь идёт о «масштабном украинском сговоре» с бывшим госсекретарём Хиллари Клинтон, с послом США на Украине, Демпартией и ФБР. По его словам, Байден фактически «уволил украинского прокурора» Виктора Шокина. На его место поставили Юрия Луценко, который закрыл дело бандитской компании Burisma. На неё работал сын Байдена.

Ранее News.ru сообщал, что Джулиани допустил сговор штаба Трампа с Россией. При этом адвокат заявил, что нет ни одного доказательства того, что американский лидер совершил преступление, вступив в сговор с россиянами с целью взломать компьютеры Национального комитета Демократической партии.