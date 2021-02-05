Адвокат Трампа попросил отложить процесс по импичменту на время шаббата

https://static.news.ru/photo/aeebbcf4-690d-11eb-8845-96000091f725_660.jpg Дональд Трамп Фото: Stefani Reynolds/Pool via CNP/AdMedia/Global Look Press

Юрист Дэвид Шон, представляющий интересы экс-президента США Дональда Трампа на слушаниях по импичменту в сенате, которые начнутся на следующей неделе, попросил парламентариев учесть в расписании заседаний перерыв на шаббат, если процесс затянется до вечера 12 февраля.

С такой просьбой адвокат Трампа обратился к лидеру демократического большинства в верхней палате Конгресса США Чаку Шумеру, а также главе республиканцев в сенате Митчу Макконнеллу и сенатору Патрику Лихи, председательствующему на процессе. Копия письма есть в распоряжении издания The New York Times, пишет ТАСС.

Шон попросил сделать перерыв в слушаниях с вечера пятницы 12 февраля до воскресенья 14 февраля.

Мы с уважением относимся к запросу и, конечно, удовлетворим его. Консультации с заинтересованными лицами о структуре процесса продолжаются, — ответил на письмо представитель Шумера Джастин Гудмэн.

В сенате Конгресса США слушания по импичменту бывшему президенту Дональду Трампу начнутся 8 февраля. Ранее сенаторы отклонили требование адвокатов экс-президента признать этот процесс неконституционным.

Демократы и ряд республиканцев обвиняют Трампа в подстрекательстве своих сторонников, которые 6 января ворвались в здание Капитолия США и устроили там погром. Участники беспорядков пытались сорвать заседание Конгресса по утверждению результатов президенстких выборов, победителем которых признали демократа Джо Байдена. Тогда погибли несколько человек.

В случае, если Конгресс поддержит импичмент 45-му президенту США, который 20 января уже передал полномочия преемнику Джо Байдену, на дальнейшей политической карьере Трампа будет поставлен крест: он больше не сможет баллотироваться в президенты и занимать высокопоставленные государственные должности.

Ранее NEWS.ru писал, что Трамп отказался выступать на слушаниях в верхней палате американского парламента, посвящённых выдвинутому ему импичменту.