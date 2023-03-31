Адвокат Трампа оценил шансы на сделку со следствием Адвокат Трампа: экс-президент не пойдет на сделку со следствием, шансы на это равны нулю

Фото: Ron Sachs/CNP/AdMedia/Global Look Press

Дональд Трамп

Экс-президент США Дональд Трамп не пойдет на сделку со следствием о признании его вины, вероятность такого исхода равна нулю, заявил адвокат республиканца Джозеф Тапокина. По его словам, во время явки в суд на следующей неделе Трамп заявит о своей невиновности, передает ABC News.

Мы пойдем туда [в суд] и наконец встретимся с судьей. Мы заявим о невиновности и перейдем к разговору о подаче ходатайств. Мы сделаем это без промедления и очень агрессивно по отношению к юридической состоятельности этого дела, — сказал защитник.

Ранее адвокат экс-лидера США Сьюзен Нечелес сообщила, что политик планирует явиться в суд Нью-Йорка во вторник, 4 апреля, где ему предъявят обвинения. Представители Трампа находятся в постоянном контакте с офисом генерального прокурора штата. Юристы экс-президента не ожидали решения большого жюри так быстро.

Позднее телеканал CNN заявил, что прокуратура Манхэттена выдвинула против бывшего главы Белого дома обвинения по 30 эпизодам с мошенничеством в деловой сфере. Трамп все обвинения отвергает и подчеркивает, что это политическое преследование и вмешательство в американские выборы.

Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, отрицая связь с Дэниэлс и любые противоправные действия. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.