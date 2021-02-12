Адвокат Трампа оценил процесс импичмента

https://static.news.ru/photo/1deb0b98-1eed-11eb-b4cb-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Адвокат бывшего президента Соединённых Штатов Дональда Трампа Майкл ван дер Вин в ходе выступления в сенате дал оценку процессу импичмента экс-главы государства.

По его словам, этот процесс нужен, чтобы не позволить его подзащитному снова занимать выборные должности.

Конгресс будет настаивать на праве запретить частному лицу, которое не является более чиновником, участвовать в выборах на государственную должность. Это превратит официальный процесс импичмента в механизм установления определённого контроля конгресса над тем, какие частные лица могут или не могут выдвигаться в президенты, — заявил он.

Юрист отметил, что фактически Демократическая партия стремится отстранить оппозицию. Он считает, что процесс направлен не столько против лично Трампа, сколько против поддерживающих его избирателей, передаёт BBC.

Сторона обвинения уже выступила в сенате. Адвокатам Трампа выделено 16 часов на представление своей позиции. Предполагается, что они сосредоточатся на двух главных аргументах: во-первых, конгресс не имеет права объявлять импичмент лидеру США, покинувшему свой пост. Во-вторых, призывы Трампа к сторонникам защищаются Первой поправкой конституции о свободе слова. После этого сенаторы, выполняющие роль присяжных, вынесут решение.

Трамп, проигравший на президентских выборах Байдену, стал заявлять о многочисленных нарушениях и подлогах на избирательных участках. Не сумев отстоять свою правоту, он призвал своих сторонников бороться за демократию — этот призыв многие восприняли буквально. 6 января, когда конгресс должен был утвердить итоги выборов, толпа американцев, поддерживающих Трампа, атаковала Капитолий. Члены конгресса были эвакуированы, в ходе беспорядков погибли пять человек, включая одного полицейского.

В связи с этим инцидентом политический истеблишмент США обвинил Трампа в подстрекательстве к насилию — при этом инициативу импичмента поддержали 10 однопартийцев президента. Несмотря на то что процедура не могла быть проведена ранее истечения полномочий Трампа и вступления в должность Байдена, импичмент экс-главе Белого дома всё ещё может быть объявлен. В этом случае он лишится права в дальнейшем занимать какие-либо государственные посты, что поставит крест на его планах побороться за президентское кресло в 2024 году, писал NEWS.ru.