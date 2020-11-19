Адвокат Трампа нашёл на выборах признаки спланированных нарушений

https://static.news.ru/photo/1d85b7ac-2aa0-11eb-80fa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Lerner/Global Look Press

Нарушения на выборах президента США проходили по общему плану и не были отдельными случаями, заявил адвокат действующего главы государства и кандидата на новый срок Дональда Трампа Руди Джулиани.

Когда мы начали расследование <...>, очень быстро стало очевидно, что это не обособленное нарушение в одном штате, a цепочка нарушений, повторяющаяся в ряде штатов, — сказал он.

По его словам, на разных территориях происходили практически одинаковые случаи. Он уверен, что для любого опытного следователя это значит, что план по реализации махинаций исходил из одного места.

Особое внимание в этом уделялось большим городам, контролируемым демократами, особенно городам, известными коррупцией, — добавил юрист.

Он отдельно выделил города Детройт и Филадельфия, где, по мнению представителей Республиканской партии, было особенно много нарушений, передаёт РИА Новости.

Официально результаты голосования ещё не объявлены. Согласно предварительным данным, победу одержал соперник Трампа демократ Джо Байден. Однако действующий глава государства отказывается признавать поражение и пытается оспорить в суде итоги подсчёта голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что Верховный суд штата Пенсильвания отклонил иск штаба Трампа о незаконном ограничении возможностей наблюдателей при подсчёте голосов в Филадельфии. Суд установил, что в правилах избирательной комиссии нарушений нет.