Адвокат Трампа: экс-президент явится в суд во вторник NYT: адвокаты Трампа заявили, что бывший президент явится в суд во вторник

Фото: Chris Kleponis/Pool/CNP/Global Look Press

Дональд Трамп

Адвокат бывшего президента США Дональда Трампа Сьюзен Нечелес сообщила The New York Times, что политик планирует явиться в суд Нью-Йорка во вторник, 4 апреля, где ему предъявят обвинения. Отмечается, что представители Трампа находятся в постоянном контакте с офисом генерального прокурора штата. По информации издания, юристы экс-президента не ожидали решения большого жюри так быстро.

Трамп во вторник добровольно явится в суд, — приводит слова Нечелес NYT.

Дело против Трампа в суде Манхэттена связано с расследованием истории с порноактрисой Сторми Дэниэлс. Утверждается, что ей была выплачена крупная сумма за молчание о предполагаемом романе с Трампом.

Экс-президент настаивает на своей невиновности, отрицая связь с Дэниэлс и любые противоправные действия. Трамп считает, что его преследование обусловлено политическими мотивами и связано с его намерением бороться за пост президента в 2024 году.

Ранее Губернатор Флориды Рон Десантис заявил, что штат не будет оказывать содействие в возможном запросе об экстрадиции бывшего президента США Дональда Трампа, учитывая спорные обстоятельства дела. Он указал на то, что прокурор Манхэттена нарушил закон, чтобы атаковать политического соперника.