Адвокат раскрыл, что вынудило Трампа продать личный самолет Адвокат Жорин: услуги американских юристов стоят как самолет или вилла

Фото: Alex Edelman/The Photo Access/Global Look Press

Бывший президент США Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп, вероятно, был вынужден продать свой самолет, поскольку услуги американских юристов гораздо дороже, чем в России, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Также специалист отметил, что, по американским законам, проигравшая в суде сторона должна возместить все судебные расходы тому, на чью сторону встала инстанция.

Действительно, стоимость услуг европейских и американских юристов в разы выше, чем в России. Также, проигравшая сторона должна возместить судебные расходы тому, кто выиграл. Поэтому, когда человек проигрывает, он тратит не только полтора-два миллиона на своего юриста, но и возмещает такую же стоимость, а иногда и выше для того, кто выиграл, — рассказал он.

По словам Жорина, в данной ситуации совершенно неудивительно, что политику пришлось избавиться от самолета. Он добавил, что в случаях подобного рода участники суда порой продают свои виллы.

Так что, здесь запросто можно продавать не только самолеты, но и виллы, чтобы возместить услуги юриста. Я вполне допускаю и скорее всего, так оно и есть, что Трампу пришлось продать один из своих самолетов, чтобы компенсировать расходы на юриста, — заключил Жорин.

Ранее газета New York Post сообщила, что Трамп продал один из своих самолетов из-за высоких расходов на суды. По ее данным, речь идет о лайнере Cessna Citation X, который часто использовался политиком во время предвыборной кампании в 2016 году.