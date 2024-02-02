Адвокат из Миссисипи обвинил брата Байдена в краже $400 тысяч

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Лишенный статуса адвокат из Миссисипи Джоуи Лэнгстон дал показания против брата президента США Джеймса Байдена, обвинив его в краже $400 тысяч, сообщает издание The New York Post. По словам юриста, Байден занял у него $800 тысяч, однако вернул лишь половину суммы. При этом он не смог предоставить сотрудникам правоохранительных органов какие-либо доказательства.

Лэнгстон побеседовал со следователями в рамках расследования дела об импичменте. Предполагается, что действующий президент США может быть вовлечен в дела своих родственников, которые приносят всей семье доход. В ходе разговора с сотрудниками правоохранительных органов Лэнгстон заявил, что он одолжил брату Байдена Джеймсу крупную сумму в размере $800 тысяч, однако получил назад лишь половину от этой суммы. Как отмечают журналисты, показания юриста, лишившегося своей лицензии после обвинения во взяточничестве, могут быть приобщены к расследованию.

Ранее Джеймс Байден был вызван в Конгресс США для дачи показаний в рамках расследования деятельности главы государства. По мнению экспертов, брат президента в течение долгих лет оказывал платные услуги по решению политических задач, связанных с обязанностями американского лидера. Однако доказательств, подтверждающих вину Байдена, нет.

Тем временем генпрокуроры 26 штатов направили обращение в адрес Джо Байдена. Они потребовали с уважением отнестись к праву Техаса на защиту собственных границ от мигрантов. Авторы обращения подчеркнули, что федеральное правительство не в состоянии обеспечить должную охрану границы с Мексикой.