Адвокат Хантера Байдена объяснил безосновательность новых обвинений Адвокат Эбби Лоуэлл: Хантер Байден уже полностью выплатил налоги

Фото: Democratic National Convention via CNP/Global Look Press

Хантер Байден

Сын президента США Джо Байдена Хантер полностью выплатил налоги, поэтому новые обвинения против него безосновательны и предвзяты, пишет The Washington Examiner со ссылкой на заявление адвоката Эбби Лоуэлла. По словам защитника, представители системы правосудия поддались воздействию республиканцев и не оставляют в покое сына главы Белого дома, который является ярым демократом.

Теперь после проведения расследования в течение пяти лет без каких-либо новых доказательств и через два года после того, как Хантер полностью выплатил налоги, прокурор добавил новые обвинения по девяти пунктам, — сказал он.

Лоуэлл уверен, что если бы Байден-младший носил другую фамилию, то к нему не было бы столь пристального внимания со стороны спецпрокуроров в разных штатах страны — Делавэре и Калифорнии. Он уверен, что в результате происков республиканцев информация об обвинениях просочилась в СМИ.

7 декабря сыну американского лидера были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам, за что ему может грозить до 17 лет лишения свободы. Ему вменяется в вину причастность к четырехлетней схеме по неуплате федеральных налогов на сумму не менее $1,4 млн, которые он должен был заплатить в период с 2016 по 2019 налоговый год.

Другим обвинением сына хозяина Белого дома названа подача недостоверных налоговых деклараций. Вместо того чтобы платить налоги, он тратил миллионы «на экстравагантный образ жизни» — на это ушло $6 млн. Хантер Байден тратил деньги на наркотики и услуги эскорта, роскошные отели и редкие автомобили, «на все, кроме налогов», отмечается в обвинительном заключении.