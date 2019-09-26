Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси обвинила администрацию президента в том, что там пытались не дать ход информации из телефонного разговора американского лидера Дональда Трампа с главой Украины Владимиром Зеленским.
Своё заявление она сделала в ходе пресс-конференции, видеозапись которой размещена в
Это попытка замять дело, — заявила Пелоси.
Она выразила уверенность, что своими действиями Трамп нарушил президентскую присягу, поэтому заверила в том, что расследование произошедшего будет продолжено. Вместе с тем политик не стала уточнять, в каком ключе будет развиваться процесс импичмента.
Ранее News.ru писал, что Белый дом обнародовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского. Ещё до публикации он стал поводом для решения палаты представителей начать процедуру импичмента в отношении главы Соединённых Штатов. Как следует из документа, Зеленский пообещал Трампу, что новый генпрокурор Украины рассмотрит дело бывшего вице-президента США Джо Байдена.
Министерство юстиции Соединённых Штатов изучило стенограмму и не нашло нарушений национального законодательства, а также причин для проведения дальнейшего расследования. Однако представители Демократической партии в американском Конгрессе не намерены отказываться от попыток провести импичмент.