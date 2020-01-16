https://static.news.ru/photo/454ebdcc-3886-11ea-a331-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksym Polishchuk/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Администрация Соединённых Штатов нарушила закон, задержав выделенную конгрессом военную помощь Украине более чем на $200 млн. Соответствующее постановление 16 января вынесла Счётная палата США.

Административно-бюджетное управление летом 2019 года воздержалось от обязательства выделить министерству обороны деньги на помощь Украине в области безопасности, — говорится в заявлении контрольного органа, текст которого приводит РИА Новости.

В ведомстве считают, что президент Соединённых Штатов не может подменять принятые конгрессом законы собственными политическими приоритетами, а потому административно-бюджетное управление нарушило закон о контроле за расходованием бюджетных средств.

Предположения, что президент США Дональд Трамп добивался от властей Украины политических услуг в обмен на помощь, лежат в основе дела по импичменту, которое идёт в конгрессе.

Ранее NEWS.ru сообщал, что США заморозили военную помощь Украине после звонка Трампа президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом стало известно из переписки членов американской администрации, которая имеется в распоряжении организации Center for Public Integrity. Сам телефонный разговор состоялся в конце июля прошлого года.