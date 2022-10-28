Республиканская партия уличила администрацию президента США Джо Байдена в финансировании шоу трансвеститов в Эквадоре за счет налогоплательщиков, сообщает Fox News. При этом Белый дом якобы потратил на мероприятия более $20 тысяч.
Продвижение радикальной левой идеологии не является надлежащим использованием долларов налогоплательщиков (...) Эта инициатива не укрепляет национальную безопасность, не продвигает национальные интересы и не поддерживает внешнюю политику США, — заявил республиканец от штата Аризона Энди Биггс.